La Promessa Anticipazioni dal 19 al 24 maggio 2025 | Don Romulo protegge Manuel e rivela di aver ucciso lui Don Gregorio!

Nelle avvincenti puntate de La Promessa in onda dal 19 al 24 maggio 2025 su Canale 5, Don Romulo si schiera in difesa di Manuel e svela un oscuro segreto: ha ucciso Don Gregorio. Scopriamo insieme le emozioni e i colpi di scena che caratterizzeranno questa settimana intensa della soap di Rete 4.

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 19 al 24 maggio 2025 su Canale5. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap di Rete4. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni dal 19 al 24 maggio 2025: Don Romulo protegge Manuel e rivela di aver ucciso lui Don Gregorio!

Cosa riportano altre fonti

Trame La Promessa dal 19-25 maggio, anticipazioni

Secondo tvserial.it: La Promessa anticipazioni 19-25 maggio: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:45.

La Promessa, spoiler 19-25 maggio: arriva la notizia del decesso di Gregorio

Da it.blastingnews.com: La settimana dal 19 al 25 maggio a La Promessa vedrà in primo piano anche Curro che sarà tormentato dal ricordo della guerra. Il ragazzo penserà a lungo a Julia e rifletterà sul raccontarle gli ultimi ...

La Promessa, anticipazioni 24 aprile: Cruz si allontana da Alonso, Salvador riceve una proposta di lavoro

Come scrive msn.com: La puntata de La Promessa di giovedì 24 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4.Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Cruz vuole lasciare Alonso.Salvador parla con Maria e le dice di aver ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Daydreamer anticipazioni di oggi 12 febbraio : Sanem è confusio

Non c'è pace per la coppia Can Divit e Sanem. Diventa sempre più duro e intransigente mentre lei cerca di spiegargli il significato di fiducia che è alla base di ogni relazione.