La Promessa Anticipazioni 15 maggio 2025 | Curro rivela a Manuel di essere figlio di Don Alonso e che loro sono fratelli!

Nella puntata de "La Promessa" del 15 maggio 2025, un drammatico segreto verrà svelato: Curro confiderà a Manuel di essere suo fratello, figlio di Don Alonso. Questo sconvolgente legame cambierà per sempre le dinamiche tra i personaggi. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame di questo avvincente episodio della soap.

Nella puntata de La Promessa in onda il 15 maggio 2025 su Rete4 vedremo Curro rivelare a Manuel la verità sulla sua nascita. Il baronetto confesserà al marchese che loro due sono fratelli. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 15 maggio 2025: Curro rivela a Manuel di essere figlio di Don Alonso e che loro sono fratelli!

Approfondimenti da altre fonti

La Promessa, anticipazioni giovedì 15 maggio 2025: don Alonso ha preso la sua decisione

Secondo msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

La Promessa: anticipazioni mercoledì 14 maggio! Don Gregorio inganna Manuel

Segnala serial.everyeye.it: Anticipazioni La Promessa del 14 maggio: il marchesino tenta di incastrare il maggiordomo, ma viene ingannato; tensioni e amori in famiglia.

La promessa, trama 14 e 15 maggio: Manuel dice a Curro che è fidanzato con Jana

Come scrive msn.com: Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 14 e giovedì 15 maggio 2025 Gregorio, nonostante l'impegno preso, non si presenta all'appuntamento ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Daydreamer anticipazioni di oggi 12 febbraio : Sanem è confusio

Non c'è pace per la coppia Can Divit e Sanem. Diventa sempre più duro e intransigente mentre lei cerca di spiegargli il significato di fiducia che è alla base di ogni relazione.