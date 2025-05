La Promessa anticipazioni 14 maggio 2025 | la duchessa chiede aiuto a Lope e Simona per una cena di gala

Nella puntata di mercoledì 14 maggio de La Promessa, la duchessa si rivolge a Lope e Simona per ricevere supporto nell'organizzazione di una cena di gala. Quali intrecci e sorprese riserverà questo evento? Scopriamo insieme le anticipazioni di un episodio attesissimo, in onda alle 19.40 su Rete 4.

Quali saranno le vicende a cui assisteremo nella puntata di mercoledì 14 maggio de La Promessa? La duchessa chiede l'aiuto di Lope e Simona per organizzare una cena di gala. La puntata de La Promessa di mercoledì 14 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: la duchessa chiede una mano a Lope e Simona per organizzare una perfetta cena di gala. Intanto, Manuel e Curro parlando delle recenti vicende che hanno scosso la loro vita e il marchese vuole dal cugino delle spiegazioni sul rapporto con Jana. Manuel ammette di amarla e di volerla sposare, ma Curro fa una rivelazione. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La Promessa, . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 14 maggio 2025: la duchessa chiede aiuto a Lope e Simona per una cena di gala

