La Procura accusa l’Ilva ma già nel primo verbale si chiedeva il via libera per l' intervento

La situazione attorno all'Ilva è caratterizzata da una crescente confusione. La procura accusa l'azienda, ma già nel primo verbale si richiedeva il via libera per l'intervento. La richiesta di colaggio dei fusi da Acciaierie d’Italia risale alla prima istanza, avvenuta dopo l'incendio dell'Altoforno 1, scoppiato la notte tra il 7 e l'8 maggio.

