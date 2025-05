La primavera in tutto il suo splendore | torna l' appuntamento con La Rocca in Fiore

La primavera è tornata e con essa la 26esima edizione de "La Rocca in Fiore". Il 17 e 18 maggio, Monselice si vestirà di colori e profumi in un evento organizzato dalla Pro Loco di Monselice e patrocinato dalla Provincia di Padova. Quest'anno il tema sarà "Abitare il..." per celebrare la bellezza del nostro territorio.

Torna La Rocca in Fiore, manifestazione giunta alla 26esima edizione, che si svolgerà nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 maggio in vari punti del centro di Monselice. Organizzata dalla Pro Loco di Monselice e patrocinata dalla Provincia di Padova, proporrà quest’anno il tema “Abitare il. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - La primavera in tutto il suo splendore: torna l'appuntamento con "La Rocca in Fiore"

