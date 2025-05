La prima in classifica è l' Emilia Romagna ultima la sardegna l' effetto del caro prezzi colpisce le mense scolastiche di molte regioni

L'aumento dei prezzi colpisce duramente le mense scolastiche italiane, con quasi due milioni di studenti che beneficiano di questo servizio. L'Emilia Romagna si posiziona al primo posto per i costi, mentre la Sardegna chiude la classifica. Le famiglie affrontano spese mensili significative, con cifre che variano tra 85 e 86 euro.

S ono quasi due milioni gli studenti che ogni giorno mangiano in una mensa scolastica, con un costo di 85 e 86 euro al mese per scuola dell'infanzia e primaria, ovvero 4,25 e 4,30 euro a pasto. Leggi anche › Mense scolastiche: migliorano ma ci sono troppi sprechi La regione più costosa è l' Emilia Romagna con 108 euro mensili mentre quella più economica è, come nell'anno scolastico precedente, la Sardegna con 61euro all'infanzia e 64 euro per la primaria. Tariffe in crescita anche quest'anno, anche se solo dell'1%. Il panorama regionale però mostra la Sicilia con un aumento del 13% per l'infanzia e l'8% per la primaria. Mentre in Basilicata si registra un calo del 6%.