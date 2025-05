La polizia fa togliere la bandiera della Palestina dal balcone | “Deve passare il Giro d’Italia”

A Putignano, in Puglia, la polizia ha rimosso una bandiera della Palestina esposta su un balcone, preoccupata che potesse interferire con il passaggio del Giro d'Italia. Sofia Mirizzi, la proprietaria, ha denunciato l'accaduto sui social, sostenendo di non aver violato alcuna norma e di non aver disturbato nessuno.

È successo a Putignano (Bari), in Puglia: a denunciarlo sui social Sofia Mirizzi, proprietaria della casa. La bandiera della Palestina si trovava esposta in un punto in cui sarebbe passato il Giro d'Italia, e le telecamere l'avrebbero ripresa. "Non stavamo disturbando nessuno. Non stavamo violando alcuna legge", ha detto Mirizzi. 🔗Leggi su Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La polizia fa togliere la bandiera della Palestina dal balcone: “Deve passare il Giro d’Italia”

Da fanpage.it: È successo a Putignano (Bari), in Puglia: a denunciarlo sui social Sofia Mirizzi, proprietaria della casa. La bandiera della Palestina si trovava esposta in un punto in cui sarebbe passato il Giro ...

Appende la bandiera sul balcone, la Polizia la fa rimuovere: “Qui passa il Giro d’Italia”

dire.it scrive: La denuncia da Putignano diventa subito un caso: il post di denuncia su Fb incassa la solidarietà del presidente della Regione Puglia, Emanuele Emiliano che commenta direttamente con un “Bravissimi.

Putignano (Bari), bandiera palestinese fatta rimuovere dal balcone per il passaggio del Giro d'Italia: "Inquietante"

Si legge su msn.com: A Putignano (Bari) bandiera palestinese esposta a un balcone è stata fatta rimuovere per il passaggio della quarta tappa del Giro d'Italia. E' polemica.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nuovo blitz di Apuzzo - srotola bandiera della Palestina sul Duomo di Milano

Il 23 maggio Apuzzo aveva esposto due bandiere della Palestina dal balcone di Montecitorio. Nuovo blitz di Stefano Apuzzo.