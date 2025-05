La poetica e il lavoro di Elger Esser | un incontro tra passato e presente alla Galleria Volumnia

La poetica di Elger Esser si svolge in un affascinante dialogo tra passato e presente, in scena alla galleria Volumnia. Venerdì 16 maggio alle 18:30, negli spazi rinascimentali della galleria, il fotografo tedesco si presenta, introdotto dalla direttrice di Xnl Arte Paola Nicolin, in un progetto culturale che celebra l'incontro tra arte, design e vita sociale.

Venerd√¨ 16 maggio¬†alle ore 18,30¬†negli spazi rinascimentali della galleria¬†Volumnia¬†- suggestivo progetto culturale nato nel 2018 nella Chiesa di Sant‚ÄôAgostino, dove arte,¬†design¬†e vita sociale si incontrano - il fotografo tedesco¬†Elger Esser,¬†introdotto dalla direttrice di Xnl Arte¬†Paola Nicolin. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it ¬© Ilpiacenza.it - La poetica e il lavoro di Elger Esser: un incontro tra passato e presente alla Galleria Volumnia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tra pittura e fotografia, a Volumnia dialogo con Elger Esser

piacenzasera.it scrive: Venerdì 16 maggio alle 18.30 negli spazi rinascimentali della galleria Volumnia - suggestivo progetto culturale nato nel 2018 nella Chiesa di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sicurezza sul lavoro: l'importanza di una buona formazione

La formazione sulla sicurezza sul lavoro è diventata di vitale importanza: per la legge e per l'incolumità dei lavoratori.