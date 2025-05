La pioggia non ferma il Mercatino | raccolti 53mila euro per il Calcit Tanta gente fin dalle prime ore

Nonostante la pioggia, il mercatino si è rivelato un successo straordinario, raccogliendo ben 53.546 euro e 60 centesimi per il Calcit. Domenica 11 maggio, una folla di persone, grandi e piccini, ha partecipato con entusiasmo, unendo le forze per sostenere il Comitato aretino che dal 1978 lotta con determinazione contro i tumori.

Arezzo, 14 maggio 2025 – Insieme hanno raccolto 53.546 euro e 60 centesimi per il Calcit. Potere dell’esercito dei cappellini gialli, bambini di ieri e di oggi che domenica 11 maggio hanno dedicato un’intera giornata a sostegno del Comitato aretino che dal 1978 combatte i tumori a suon di donazioni alla sanità pubblica. Quasi un milione l’anno i soldi devoluti di cui circa 340mila per finanziare il servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche gratuito per il distretto di Arezzo. E proprio allo Scudo andranno i proventi di domenica. Un successo l’edizione numero 71 del Mercatino dei Ragazzi, l’evento che si é svolto in zona Eden tra via Spinello, via Guadagnoli e via Niccolò Aretino. 250 i banchi con centinaia di venditori, che dalla mattina prestissimo si sono messi all’opera. E il pubblico non si è fatto attendere visto che già dalle prime ore della mattina il percorso del mercatino era affollatissimo. 🔗Leggi su Lanazione.it