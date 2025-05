La piccola casa editrice al Salone del Libro anche grazie ai suoi autori | la storia della Gru che si ispira alla bimba di Hiroshima che pregò per la pace con i suoi origami

La piccola casa editrice La Gru partecipa al Salone del Libro, celebrando i suoi autori e la potenza delle storie. Ispirata dalla bimba di Hiroshima, le narrazioni di La Gru esplorano temi attuali come la crescita personale, l’ascolto delle diversità e le contraddizioni, promuovendo un messaggio di pace e unità. Venite a scoprire la magia delle parole!

Le storie della Gru indagano la realtà del mondo di oggi, il modo in cui si trasforma, la crescita personale, l’ascolto delle diversità e delle contraddizioni per superare le individualità. Anche la Gru, piccola grande casa editrice che ha sede sulle colline di Sonnino, sarà al Salone del Libro da giovedì a lunedì: la partecipazione con un proprio stand alla manifestazione di Torino sarà possibile grazie all’unione di tanti suoi autori che hanno versato un piccolo contributo e hanno aiutato a coprire le spese. “Nel nostro stand di 8 metri quadri – spiega l’editrice Serena Isa Coppola – porteremo i volumi che hanno preso vita in questi 15 anni di attività, romanzi, racconti e poesie nati dalla nostra passione, dalla lettura e selezione quotidiana dei testi e delle valide voci di scrittori che abbiamo sostenuto rifiutando il sistema dell’ editoria a pagamento. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La piccola casa editrice al Salone del Libro anche grazie ai suoi autori: la storia della Gru, che si ispira alla bimba di Hiroshima che pregò per la pace con i suoi origami

