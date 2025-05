La Piadineria sceglie Bari | nuova apertura in centro

La Piadineria annuncia con entusiasmo la sua nuova apertura a Bari, prevista per il 20 maggio. In questo modo, la storica catena di ristorazione veloce continua la sua espansione nel Sud Italia, portando il gusto autentico delle piadine in una delle città più vivaci del Paese. Un passo importante verso il rafforzamento della sua presenza nazionale.

La Piadineria, la più grande catena italiana della ristorazione veloce, sceglie Bari come tappa strategica del suo piano di espansione nel Sud Italia. Con oltre 460 punti vendita presenti nelle più importanti città italiane, il locale in apertura a Bari il prossimo 20 maggio sarà il quinto in. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - La Piadineria sceglie Bari: nuova apertura in centro

