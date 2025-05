' La Piadineria' sceglie Bari | la principale catena di piadine italiane apre nel cuore della città

La Piadineria, principale catena italiana di piadine, arricchisce il panorama gastronomico di Bari con l'apertura di un nuovo locale il 20 maggio. Questo rappresenta un passo significativo nel suo piano di espansione nel Sud Italia, portando la piadina, simbolo della tradizione romagnola, al cuore della città. Sarà il quinto punto vendita in regione.

La Piadineria, la più grande catena italiana della ristorazione veloce, sceglie Bari come tappa strategica del suo piano di espansione nel Sud Italia. Con oltre 460 punti vendita presenti nelle più importanti città italiane, il locale in apertura a Bari il prossimo 20 maggio sarà il quinto in.

La Piadineria apre a Bari: nuovo locale in Corso Vittorio Emanuele dal 20 maggio

Per festeggiare l'apertura, La Piadineria lancia una promozione speciale: registrandosi per la prima volta al programma fedeltà Mondo Piada, sarà possibile gustare una piadina omaggio

Nuova apertura food a Bari: in arrivo la Piadineria. Crudo, squacquerone e gusti made in Puglia

La Piadineria ha conquistato tantissime persone con uno dei prodotti tipici dell'Emilia Romagna e della gastonomia italiana in generale. Si attende ora di conoscere il menù che prevederà

