La perfetta stagione fallimentare della Sampdoria

La Sampdoria vive una stagione fallimentare, segnata da delusioni in campo e crisi dirigenziale. Intorno alle 22.00 di martedì 13 giugno, la notizia della morte dell'ex presidente uruguayano Pepe Mujica ha catturato l'attenzione, chiudendo simbolicamente un'epoca di ideali per chi ha sostenuto la sinistra latinoamericana. Due storie lontane, unite dalla passione e dalla perdita.

Intorno alle 22.00 di martedì 13 giugno, i principali siti d’informazione hanno riportato la notizia: è morto, a 89 anni, l’ex presidente uruguayano Pepe Mujica. Per chi ha simpatizzato per la causa della sinistra latinoamericana, è stata la fine di un’epoca: Mujica, guerrigliero dei Tupamaros durante il regime militare, è forse l’ultimo testimone eccellente della resistenza alle dittature sudamericane del Novecento. I suoi nonni materni erano arrivati in Uruguay alla fine dell’Ottocento da Favale di Malvaro, in Val Fontanabuona, nell’entroterra ligure, sopra località costiere come Rapallo, Recco e Bogliasco, dove ai giorni nostri si allena la Sampdoria. In valle, i blucerchiati sono abbastanza popolari, al punto da avere anche un proprio fan club locale. Pochi minuti dopo la morte di Mujica, Juve Stabia-Sampdoria terminava sullo 0-0 e la squadra ligure retrocedeva in Serie C. 🔗Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - La perfetta stagione fallimentare della Sampdoria

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Sampdoria in Serie C: cronaca di un disastro (non) annunciato: cosa può succedere adesso

Riporta msn.com: Chiarezza, comunicazione, competenza: sono le tre `C` che sono mancate alla Sampdoria in questa stagione disperata, e che hanno portato il club blucerchiato, per.

Sampdoria, cronaca di un vero disastro. Quattro tecnici in panchina, tardivo il salvagente degli ex

Come scrive genova.repubblica.it: Finisce con le lacrime disperate di Riccio, i giocatori seduti per terra. La Sampdoria tocca il punto più basso della sua storia dalla fondazione nel 1946. Si chiude una stagione costellata di errori ...

La stagione è fallimentare, comunque vada. Ma mantenere la B è ora vitale: il resto si vedrà

Secondo tuttosalernitana.com: E non finisce qui, perché al netto dello Spezia, su cui è inutile fare la corsa, ci saranno poi il Mantova e la Sampdoria ... ma perché non servono ora scuse per una stagione che è comunque ...

