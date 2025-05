La pelle del mondo

La pelle del mondo è il racconto di Tommaso, un giovane ricercatore la cui mano, improvvisamente, perde la sua funzione. Questo evento segnala l'inizio di una lotta intima e devastante tra la sua identità e la malattia, un corpo estraneo che sfida il legame profondo tra il sé e la corporeità. Un viaggio di sensazioni e scoperte.

“Sensazioni, nervi, esperienze che rispondono, fino a che non smettono di farlo”. La mano di Tommaso, giovane ricercatore, smette di funzionare, trasformandosi in un corpo estraneo attaccato al corpo che da sempre riconosce come proprio, indistinguibile dalla sua stessa identità. La malattia si presenta in maniera non dissimile a come, molti anni prima, si era presentata al padre, intento ad attaccare un quadro alla parete, ma incapace di orientare i colpi del martello, perfino di impugnare il martello. E’ il preludio della resa del corpo. Negli elettrodomestici la chiamano obsolescenza programmata, ma il corpo non è una macchina, e quella fine cui è destinato potrebbe precorrere i tempi, degenerandone le funzioni progressivamente. Teresa bacia quella mano, e a Tommaso pare di avvertirne il tocco tiepido. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La pelle del mondo

