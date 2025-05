La partecipazione è legge | ci voleva la destra per attuare la Costituzione e imprimere una svolta storica

La recente approvazione della legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese segna una svolta storica per l'Italia. Dopo 77 anni dall'entrata in vigore dell'articolo 46 della Costituzione, è stata la destra al governo a realizzare questo traguardo, con l'85 favorevoli del Senato, ponendo le basi per un nuovo modello di partecipazione economica.

Ci sono voluti 77 anni e l’arrivo della destra al governo, ma alla fine la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, prevista dall’articolo 46 della Costituzione, è diventata legge: il sì definitivo è arrivato al Senato, con 85 voti a favore, 21 voti contrari e 28 astenuti, segnando quella che è stata definita da più parti «una svolta storica». Il provvedimento era stato approvato alla Camera il 26 febbraio. La partecipazione è legge. Calderone: «Scritta una pagina storica». «Come Governo e come ministero siamo sempre stati in prima linea, perché crediamo nella collaborazione tra imprenditori e lavoratori, rifuggendo logiche conflittuali fuori dalla storia», ha commentato il ministro del Lavoro, Marina Calderone. «La partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle imprese è un impegno anche economico che il governo Meloni ha sempre sostenuto, perché ovviamente la fase iniziale di questa norma avrà degli oneri finanziari, anche questi coperti dalla legge». 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La partecipazione è legge: ci voleva la destra per attuare la Costituzione e imprimere una «svolta storica»

Ne parlano su altre fonti

Landini, legge sulla partecipazione distrugge contrattazione

Segnala msn.com: Così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, commenta in una nota la proposta di legge sulla partecipazione nei luoghi di lavoro in discussione in Commissione alla Camera e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Legge sul divorzio, un provvedimento importante, soprattutto, per le donne, che ha cambiato l?idea di famiglia

Secondo uno studio nel 2030 cresceranno del 78%. Avv. Ruggiero:?Una Legge frutto di una lenta presa di coscienza della societ?, che andava a salvaguardare il diritto di scelta a rimanere in un matrimonio.