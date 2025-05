la partecipazione dei lavoratori agli utili delle aziende è legge

Il Senato ha approvato definitivamente la legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili delle aziende, un'iniziativa promossa dalla Cisl che ha raccolto oltre 400mila firme. Sostenuta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la norma rappresenta un importante passo verso una maggiore equità nella distribuzione dei profitti. I voti favorevoli sono stati 85, segnando un momento storico.

Il Senato ha approvato in via definitiva la proposta di legge popolare della Cisl sulla partecipazione dei lavoratori in azienda. Il sindacato aveva raccolto oltre 400mila firme e presentato la norma, che aveva trovato l’appoggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I sì sono stati 85, i no 21 e gli astenuti 28. La legge si configura come l’applicazione dell’articolo 46 della costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori alla partecipazione attiva nella vita dell’azienda, nelle decisioni prese e anche negli utili della stessa. Approvata la legge in Senato. Si scrive una pagina storica per il mondo del lavoro e per l’Italia. Dopo 77 anni, l’articolo 46 della Costituzione trova finalmente attuazione grazie a una mobilitazione durata due anni. Così la leader della Cisl, Daniela Fumarola ha commentato l’approvazione definitiva della legge sulla partecipazione dei lavoratori. 🔗Leggi su Quifinanza.it