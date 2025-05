La Parte Intollerante | musica resistenza e diritti civili a Music for Change

La Parte Intollerante, il duo musicale che si batte contro ingiustizie e disuguaglianze, partecipa a Music for Change 2025. Con un forte impegno per l'ambiente e i diritti civili, Agostino e Leonardo portano la loro voce e musica ad un pubblico pronto a resistere e lottare per un futuro migliore.

La Parte Intollerante, il duo musicale impegnato in battaglie ambientali e sociali, partecipa all’edizione 2025 di Music for Change. Il nome del progetto nasce proprio dalla volontà di non tollerare ingiustizie come guerre, inquinamento, diseguaglianze e sfruttamento. Fondato da Agostino e Leonardo Garfola, il gruppo collabora attivamente con organizzazioni come Greenpeace ed Extinction Rebellion, portando temi cruciali come l’ambientalismo e i diritti civili sui palchi di tutta Italia. Durante l’intervista a Unplugged Playlist condotta da Sofia Riccaboni, Agostino ha raccontato la filosofia che anima La Parte Intollerante: ribellarsi alla normalizzazione delle ingiustizie e restituire alla musica il suo potere di denuncia e trasformazione sociale. “Non vogliamo abituarci al dolore o all’ingiustizia”, ha dichiarato, citando Peppino Impastato come fonte di ispirazione. 🔗Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - La Parte Intollerante: musica, resistenza e diritti civili a Music for Change

