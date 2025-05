La Parrocchia di Pietrastornina celebra la Madonna di Fatima

La Parrocchia di Pietrastornina si prepara a celebrare la Madonna di Fatima il 13 Maggio, in occasione della Solennità della Beata Vergine Maria Nostra Signora del Santo Rosario. Questo giorno rappresenta un momento di profonda unione comunitaria e di fervente fede, mentre i fedeli si riuniscono in preghiera per onorare la loro amata Madre Celeste.

Il 13 Maggio la Chiesa celebra la Solennità della Beata Vergine Maria Nostra Signora del Santo Rosario di Fatima, ed ogni comunità parrocchiale si riunisce in preghiera per celebrare la sua memoria e la forte devozione alla mamma celeste. Presso la Parrocchia Maria Santissima Annunziata di Pietrastornina, guidata dal Parroco Don Giovanni Panichella, martedì 13 maggio è stata celebrata la memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Fatima, con alle ore 18.00 il Santo Rosario e alle 18.30 la Santa Messa in onore della Madonna e di Ringraziamento per l'elezione del nuovo Pontefice, Papa Leone XIV, al termine la Supplica alla Vergine Maria. Mercoledì 14 maggio, invece, si terrà la festività di San Mattia Apostolo, alle ore 18.00 il Santo Rosario, alle 18.30 la Santa Messa e alle ore 19.

Pietrastornina (AV). A maggio la Parrocchia dell’Annunziata ‘in cammino con Maria’

Scrive teleradio-news.it: La Parrocchia Maria Santissima Annunziata di Pietrastornina, guidata dal Parroco Don Giovanni Panichella, a Maggio in Cammino con Maria, si prepara pertanto a v ...

