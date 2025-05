La Pallanuoto Bergamo si qualifica ai play-off parte la rincorsa all’A2

La Pallanuoto Bergamo Asd festeggia la qualifica ai playoff della Serie B, chiudendo la regular season come seconda nel Girone 2. Con l'obiettivo di conquistare la Serie A2, la squadra orobica si prepara ad affrontare la Locatelli Ge in una fase decisiva per il futuro del club. La rincorsa verso la promozione è ufficialmente iniziata!

Bergamo. Dopo la fine della regular season del girone 2 del campionato nazionale di Serie B la Pallanuoto Bergamo Asd si è qualificata, come seconda classificata, alla fase play-off per il passaggio in Serie A2. Come seconda classificata nel Girone 2, la formazione orobica affronterà la Locatelli Genova, scontrandosi al meglio dei 3 incontri. Grazie al miglior piazzamento in classifica la prima partita e l’eventuale ‘bella’ si svolgeranno all’ Italcementi di Bergamo sabato 17 e sabato 24 maggio alle 20 con ingresso gratuito. La seconda partita si terrà invece alla piscina Lago Figoi di Genova mercoledì 21 maggio alle 21,30. Passando il turno la Pallanuoto Bergamo accederebbe alla finale Play-Off in cui affronterebbe la vincente della semifinale n.4, al meglio delle tre partite. Le date sono fissate per sabato 31 maggio, mercoledì 3 giugno e sabato 7 giugno. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La Pallanuoto Bergamo si qualifica ai play-off, parte la rincorsa all’A2

