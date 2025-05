La pace sia con tutti voi! Questo è il primo saluto del Cristo Risorto | Papa Leone sbarca su XIV Instagram

La frase "La pace sia con tutti voi" segna il primo saluto del Cristo risorto e l'inizio del pontificato di Papa Leone XIV, che porta la Santa Sede su Instagram. Con una gestione rinnovata ma con continuità, il nuovo Papa conquista rapidamente oltre 6 milioni di follower, promettendo un'interazione più diretta e moderna con i fedeli.

Con l’inizio del suo pontificato, Papa Leone XIV ha deciso di proseguire la presenza della Santa Sede sui social media. Su Instagram cambia la gestione, ma resta la linea di continuità. E nel giro di meno di 24 totalizza oltre 6 milioni di follower. L’account ufficiale del nuovo pontefice sarà “@Pontifex – Pope Leo XIV”, che prende il posto del profilo “@Franciscus”, utilizzato da Papa Francesco fin dal 2016. Nessun contenuto sarà cancellato: i post di Francesco saranno archiviati come memoria digitale. “I contenuti pubblicati da Papa Francesco verranno prossimamente archiviati su un’apposita sezione del sito web istituzionale della Santa Sede Vatican.va”, si legge nella nota. Mentre l’account “@Franciscus” sarà conservato come archivio commemorativo “Ad Memoriam”. Dal 13 maggio, come comunicato dal Dicastero per la Comunicazione, Leone XIV “eredita su X gli account @Pontifex che erano già stati utilizzati da Papa Francesco e prima ancora da Papa Benedetto XVI e che, pubblicando in nove lingue (inglese, spagnolo, portoghese, italiano, francese, tedesco, polacco, arabo e latino), raggiungono complessivamente 52 milioni di follower “. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it