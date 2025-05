La pace quella vera passa per la crescita economica dell’Ucraina

La vera pace per l'Ucraina si costruisce attraverso la crescita economica. Bukovel, celebre località turistica nei Carpazi, ha ospitato il 4 e 5 maggio oltre trecento sindaci ucraini, riuniti per visualizzare il futuro del Paese. Il "Friends of Ukraine Forum" non è stato un semplice convegno diplomatico, ma un passo fondamentale verso la rinascita economica e sociale.

Bukovel è una delle principali mete turistiche ucraine, nei Carpazi al confine con Romania e Ungheria, e qui il 4 e 5 maggio oltre trecento sindaci ucraini si sono dati appuntamento per immaginare il futuro del loro Paese. Il "Friends of Ukraine Forum" non è stato un semplice convegno diplomatico, è stata un'agorà operativa tra amministratori locali, investitori, rappresentanti internazionali e imprenditori. La cooperazione tra i diversi piani istituzionali non è solo funzionale per la ricostruzione, ma è ciò che rende questo Paese una vivace democrazia dove tutti sentono di voler partecipare e si sentono in diritto di farlo, dato il contributo che stanno portando. Apre l'assemblea Henry Shterenberg, imprenditore ucraino naturalizzato americano, fondatore di Economy of Trust Inc., nonché presidente onorario del World Trade Center Kyiv.

