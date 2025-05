La ong Human Rights Watch alla Fifa | Gli Stati Uniti di Trump non rispettano i diritti umani Faz

L'organizzazione Human Rights Watch ha chiesto al presidente della FIFA, Gianni Infantino, di intervenire presso Donald Trump per modificare le politiche sull'immigrazione degli Stati Uniti. In vista della Coppa del Mondo FIFA 2026, HRW sottolinea la necessità di garantire il rispetto dei diritti umani, mettendo in luce le problematiche legate alla gestione dei migranti.

L’organizzazione per i diritti umani Human Rights Watch (HRW) si è rivolto a Gianni Infantino, presidente dell’associazione calcistica internazionale Fifa, affinché chiedesse al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di modificare la politica sull’immigrazione durante la Coppa del Mondo Fifa 2026. Lo riporta la Faz. Human Rights Watch ha anche “intimato” che se Trump non fornirà garanzie, la Fifa dovrà riconsiderare l’opzione di organizzare negli States il torneo. Leggi anche: Trump non sapeva che la Russia non può fare i Mondiali: «Beh, allora usiamolo come incentivo!» Le politiche adottate dagli Usa di Trump contraddicono i valori sostenuti dalla Fifa. Nella lettera della Ong “ si afferma che diverse misure adottate dal governo degli Stati Uniti sollevano «serie preoccupazioni» perché «contraddicono direttamente i valori dei diritti umani, dell’inclusione e della partecipazione globale sostenuti dalla Fifa» “. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La ong Human Rights Watch alla Fifa: «Gli Stati Uniti di Trump non rispettano i diritti umani» (Faz)

