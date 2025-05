la nuova edizione del reality fa ascolti convincenti grazie a dinamiche autentiche la giornalista al timone si è rivelata la conduttrice perfetta affiancata da simona ventura e da concorrenti dalla personalità forte

La nuova edizione de "L’Isola dei Famosi 2025" conquista il pubblico con dinamiche autentiche e una conduttrice al timone che si rivela perfetta. Insieme a Simona Ventura e a concorrenti dalle forti personalità, il reality ottiene risultati convincenti, diventando il piatto forte di Canale 5. La gara alla sopravvivenza appassiona tanto in TV quanto sui social.

L 'Isola dei famosi 2025 convince. È il piatto forte del menù di Canale 5 che ha servito reality in sequenza. Grazie ad una conduzione brillante e un cast finalmente studiato, la gara alla sopravvivenza piace al pubblico e raccoglie consensi anche sui social. Isola dei Famosi 2025: chi sono i concorrenti in gara. Isola dei Famosi 2025. Ascolti alti e cast concorrenti. Eliminato e chi è in nomination. La puntata d'esordio di mercoledì 7 maggio ha raggiunto il 18,9% di share per 2.039.000 spettatori. La seconda – andata in onda lunedì 12 maggio – si è difesa arrivando al 17,5% per 2.049.000 spettatori: un risultato di grande tenuta e di tutto rispetto nella tv che deve fare i conti con le piattaforme di streaming.