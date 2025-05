La notte è magica | la Vis Pesaro passa ai quarti di finale dei playoff

La notte è magica per la Vis Pesaro, che il 14 maggio 2025 scrive una pagina storica allo stadio Romeo Neri. In palio c'è l'accesso ai quarti di finale dei playoff nazionali, un traguardo che la squadra affronta con determinazione, ripartendo dagli stessi undici titolari dell'andata e mettendo in mostra il suo coraggio fin dai primi minuti.

Pesaro, 14 maggio 2025 - Al Romeo Neri Rimini e Vis Pesaro si giocano l'accesso al quarto di finale della fase nazionale dei playoff. La Vis può solo vincere e partendo con gli stessi undici dell'andata approcia la gara in quinta. Di Paola nei primissimi minuti con due conclusioni dal limite scalda i guantoni di Colombi che tuttavia risponde presente. Portiere di casa reattivo anche al minuto ventotto quando respinge corto un'incornata di Coppola. È tuttavia Paganini a ribadire in rete la ribattuta e portare in vantaggio gli ospiti. Il Rimini è in bambola e la Vis ne approfitta. In otto minuti infatti ne fa altri due. Al trentaduesimo è capitan Di Paola ad eseguire magistralmente una punizione dal limite confermandosi un cecchino infallibile. Dopo quattro minuti, al trentaseiesimo è invece Okoro a concedere il tris.

La notte è magica: la Vis Pesaro passa ai quarti di finale dei playoff

