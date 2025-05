La morte di Daniela Gaiani non fu suicidio ma femminicidio | l’11 giugno la decisione del gup sul marito

La tragica morte di Daniela Gaiani, avvenuta il 5 settembre 2021 a Castello d’Argile, è ora considerata un femminicidio e non un suicidio. La svolta nelle indagini ha portato a una nuova valutazione del caso, con il gup che si pronuncerà sulla responsabilità del marito, inizialmente sospettato di aver inscenato un apparente suicidio.

“Non fu suicidio ma femminicidio “. Svolta nell’indagine sulla morte di Daniela Gaiani, la donna trovata senza vita sul suo letto il 5 settembre 2021 a Castello d’Argile, un comune della provincia di Bologna. Quello che, all’epoca dei fatti, sembrò un suicidio (o venne inscenato come tale), per la Procura è invece l’ennesimo femminicidio. Secondo la Procura, che ha chiesto il rinvio a giudizio del marito Leonardo Magri, l’uomo 54enne avrebbe ammazzato la moglie perché la considerava un ostacolo alla relazione extraconiugale che aveva intrapreso con una donna più giovane. A indurre la Procura e il pm Augusti Borghini a ipotizzare, nell’avviso di fine indagine, l’ omicidio volontario aggravato sono stati diversi elementi sospetti, individuati nella scena del presunto suicidio. All’epoca dei fatti il marito raccontò che la coniuge, affetta da depressione, si era suicidata: sarebbe stato il secondo – riuscito – tentativo di mettere fine alla sua vita. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La morte di Daniela Gaiani non fu suicidio ma femminicidio”: l’11 giugno la decisione del gup sul marito

