La Mitropa Cup torna a Bari dopo 35 anni | il trofeo vinto dai biancorossi esposto a Palazzo di Città

Dopo 35 anni, la Mitropa Cup torna a Bari, portando con sé il ricordo di un trionfo indimenticabile. Il trofeo, vinto dai biancorossi nel 1990 contro il Genoa, è ora esposto a Palazzo di Città. Un'occasione speciale per rivivere l'emozione del calcio di un'epoca passata, quando Bari brillava nel panorama europeo.

Sono trascorsi 35 anni da quando il Bari, il 21 maggio del 1990, sconfisse il Genoa 1-0 nella finale di Mitropa Cup con un gol di Carlo Perrone, aggiudicandosi il trofeo della più antica competizione calcistica europea per squadre di club, disputata per l’ultima volta nel 1992. La coppa dopo. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - La Mitropa Cup torna a Bari dopo 35 anni: il trofeo vinto dai biancorossi esposto a Palazzo di Città

Ne parlano su altre fonti

La Mitropa Cup torna a Bari dopo 35 anni: il trofeo vinto dai biancorossi esposto a Palazzo di Città

Segnala msn.com: I galletti vinsero la più antica competizione calcistica europea per squadre di club il 21 maggio 1990. La coppa è tornata in città grazie all' F.K. Borac Banja Luka e a Casa Bari ...

La Mitropa Cup del 1990 torna a Bari: esposta a Palazzo di Città la storica coppa vinta dai biancorossi

Si legge su giornaledipuglia.com: La Mitropa Cup, considerata la più antica competizione europea per club, fu disputata per l’ultima volta nel 1992. La vittoria del Bari nel 1990 arrivò nella finale contro il Genoa, consacrando i bian ...

Matarrese story, 1988-1995. Mondiali, Mitropa Cup ma...

Si legge su tuttobari.com: A suggellare una stagione positiva arrivano la conquista della Mitropa Cup (1-0 in finale ... sportivo e al suo posto torna Regalia. Si cerca subito di risalire ingaggiando il brasiliano Sebastiao ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Terrorismo : fermato 36enne algerino Isis a Bari

La polizia di stato ha notificato ad un algerino di 36 anni sospettato di appartenere allo Stato islamico un ordine di detenzione di un sospett o, disposto dalla Dda di Bari, per partecipazione ad un'organizzazione terroristica.