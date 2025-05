La misteriosa lettera a papa Leone XIV dei monaci buddisti della Mongolia consegnata dallo schermitore cuneese fatto cardinale a Ulan Bator

Un evento straordinario ha caratterizzato il pontificato di Papa Leone XIV: la consegna di una misteriosa lettera dai monaci buddisti della Mongolia, portata da uno schermitore cuneese promosso cardinale a Ulan Bator. Nel suo fervore di incontri, il Papa ha già stabilito un record di strette di mano, testimoniando la sua dedizione al dialogo interreligioso.

Da quando è stato eletto al soglio di Pietro papa Leone XIV ha probabilmente stretto un numero di mani tale da essere già diventato un record pontificio post pandemia. Fin dalla sera stessa dell’elezione, il Papa è andato a stringere mani sia al Sant’Uffizio dove abitava che a Santa Marta dove ha soggiornato durante il conclave, rendendosi disponibile a un saluto faccia a faccia con ogni dipendente. La cerimonia della stretta di mano è avvenuta in più di un’occasione anche con tutti i cardinali che lo hanno eletto come con gli ultra-ottantenni che avevano partecipato alle congregazioni. A scorrere il servizio fotografico dell’ Osservatore romano, in pochi giorni sono state centinaia le strette di mano con il Papa. In una di questa però è passata di mano anche una preziosa lettera. Quel selfie fra i tre cardinali più giovani alla vigilia del conclave. 🔗Leggi su Open.online

Su questo argomento da altre fonti

Papa Leone, lettera agli ebrei: «Rafforziamo il dialogo». Svolta dopo le tensioni nel pontificato di Francesco

ilgazzettino.it scrive: Per ricucire gli strappi con il mondo ebraico che si sono prodotti in questi ultimi due anni, dal Sette di Ottobre in poi, servirà ago e (tantissimo) filo. Leone XIV dovrà lavorare ...

Meloni scrive una lettera al nuovo papa Leone XIV: il testo integrale

Come scrive msn.com: La premier Giorgia Meloni ha già scritto una lettera al nuovo papa Leone XIV, nato Robert Francis Prevost: ecco il testo integrale.

Papa Leone: «Per la pace dico ai responsabili: "negoziamo"». Primo incontro del Giubileo con le chiese orientali

Secondo msn.com: Papa Leone XIV, nel suo primo incontro del Giubileo, invita le Chiese orientali a mantenere i propri riti, anche quando sono costretti, a causa di guerre e persecuzioni, a lasciare la propria terra ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.