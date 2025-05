La ministra Bernini alle opposizioni | Basta propaganda sulla pelle dei ricercatori

La ministra Bernini ha risposto alle opposizioni, ribadendo l'importanza di trattare i ricercatori come capitale umano e non politico. Ha esortato a superare la retorica e a concentrarsi sull'inquadramento professionale dei ricercatori italiani, sottolineando la necessità di affrontare seriamente questa questione cruciale per il futuro della ricerca nel nostro paese.

“ Se i ricercatori italiani sono capitale umano e non capitale politico, è il momento di affrontare seriamente la questione del loro inquadramento professionale. Quello che rinnovo è un appe. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La ministra Bernini alle opposizioni: “Basta propaganda sulla pelle dei ricercatori”

