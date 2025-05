La minaccia dei volenterosi sulle trattative per la pace

Le trattative per la pace in Ucraina si trovano nuovamente sotto assalto, minacciate dagli interessi di volenterosi attori internazionali. Dopo un promettente accordo a Istanbul, Stati Uniti e Gran Bretagna frenarono il processo. Oggi, figure come Macron, Starmer e Merz sembrano ostacolare ulteriormente il cammino verso una risoluzione, ripetendo un copione già visto.

Putin: "Pianificano sanzioni a loro discapito, deficienti". Zelensky: "Se rifiuta incontro. le aspetto ancora più forti che mai"

notizie.tiscali.it scrive: Vladimir Putin torna all’attacco dell’ Occidente . Durante una conferenza sull’economia, il presidente russo ha commentato con toni duri le ...

A Kiev vertice dei 'Volenterosi': "Unità Europa-Usa, Ucraina pronta a tregua da lunedì"

Lo riporta msn.com: Prima del vertice, i leader europei con il presidente ucraino e la consorte Olena Zelenska si sono recati a piazza Maidan e hanno osservato un minuto di silenzio al memoriale dedicato ai caduti, ...

Relazioni Usa-Ue e trattative di pace con la Russia, che cosa sta succedendo

Da startmag.it: Dall'insediamento della seconda amministrazione Trump, le relazioni tra Usa ed i suoi alleati europei sono diventate instabili ...

