La metamorfosi di Marco Cartasegna | da tronista a opinionista

Dalla notorietà come tronista a Uomini e Donne, Marco Cartasegna ha intrapreso un nuovo percorso come opinionista, dedicandosi a temi di attualità e politica. Scopri la sua evoluzione professionale e come ha trasformato la sua immagine pubblica in un interessante viaggio verso nuove sfide su Donne Magazine.

Scopri come Marco Cartasegna ha lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi a temi di attualità e politica. Marco Cartasegna: dalla fama di Uomini e Donne a una nuova vita professionale su Donne Magazine. 🔗Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - La metamorfosi di Marco Cartasegna: da tronista a opinionista

“Maria? Le sto sul cavolo”: la confessione dell’ex tronista

