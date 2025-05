La mensa per gli alunni termina il 31 maggio è protesta | Un mese prima della fine della scuola dell' infanzia

La chiusura anticipata del servizio mensa per gli alunni delle scuole comunali, prevista per il 31 maggio, ha suscitato proteste. Questa decisione arriva un mese prima della conclusione dell'anno scolastico per le sezioni di infanzia, come comunicato in una nota dall'area Istruzione e formazione del Comune ai presidi delle scuole coinvolte.

Il servizio mensa nelle scuole comunali si concluderà il 31 maggio, con un mese di anticipo rispetto al termine previsto per le sezioni dell'infanzia. E' quanto si legge in una nota inviata dagli uffici dell'area Istruzione e formazione del Comune a tutti i presidi degli istituti dotati di centri.

