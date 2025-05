La Meccatronica offrirà 182mila posti di lavoro guidando la domanda nel Made in Italy

La meccatronica si conferma un pilastro nel panorama del Made in Italy, con una previsione di 182mila posti di lavoro da qui al 2028. Secondo i dati del Sistema informativo Excelsior, elaborati da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro, questo settore strategico si posiziona al vertice delle opportunità occupazionali nel prossimo futuro.

