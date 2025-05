la manutenzione gentile la cura dei corsi d acqua e la tutela dell ambiente

Il convegno "Reti ecologiche e manutenzione gentile" si focalizza sull'importanza di una gestione sostenibile dei corsi d’acqua. Attraverso buone pratiche, si mira a preservare l'ambiente e la biodiversità, riducendo al contempo il rischio idraulico. Un'occasione per promuovere una manutenzione attenta e rispettosa della vegetazione e degli ecosistemi fluviali.

L'importanza di una manutenzione dei corsi d'acqua attenta alla preservazione dell'ambiente e della vegetazione presente per preservare biodiversità e ridurre il rischio idraulico. Questo il nodo centrale del convegno "Reti ecologiche e manutenzione gentile. Buone pratiche per il ripristino degli ecosistemi del territorio", tenutosi ieri a Palazzo Ducale. L'iniziativa promossa dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha avuto il patrocinio di Provincia e Comune di Lucca e rientrava nell'ambito della Settimana della Bonifica e dell'Irrigazione promossa da Anbi a livello nazionale. Sono intervenuti Dino Sodini, presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Marcello Pierucci, presidente della Provincia di Lucca e l'assessore Simona Testaferrata per il Comune. Relatori scientifici Andrea Gini della Scuola Normale Superiore di Pisa e IMT di Lucca, Michele Bertoncini dell'Università di Pisa e Arianna Chines, biologa ambientale.