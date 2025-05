La magia del Giro d’Italia l’arrivo dentro Lecce per la volata finale

Lecce ha accolto la carovana rosa con entusiasmo, trasformandosi in palcoscenico della volata finale del Giro d'Italia. I ciclisti hanno affrontato un circuito cittadino di 25 chilometri, ricco di insidie, per concludere una tappa di 189 chilometri partita da Alberobello. La grande aspettativa era per la volata finale, prevista dai pronostici della vigilia.

