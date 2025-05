La maggior parte del tempo ero strafatto di droga ma la gente non se ne rendeva conto | il racconto dell’ex ciclista Bradley Wiggins

Bradley Wiggins, ex ciclista britannico e cinque volte medaglia d'oro olimpica, si apre in un'intervista a The Observer, rivelando un lato oscuro della sua vita. "La maggior parte del tempo ero strafatto di droga...", confessa, svelando le difficoltà che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera, anche a costo della sua salute e della serenità familiare.

“Ci sono stati giorni nei quali mio figlio pensava che mi avrebbero trovato morto al mattino”. Comincia con queste parole lo scioccante racconto di Bradley Wiggins, ex ciclista britannico – vincitori di 5 ori olimpici – che ha concesso un’intervista a The Observer promuovendo la sua autobiografia, The Chain. Il 45enne ha parlato a cuore aperto della sua dipendenza dalla cocaina: “La gente non se ne rendeva conto, ma la maggior parte del tempo ero strafatto di droga. Mi facevo di cocaina in quantità massicce. Avevo un problema serio. I miei figli volevano mandarmi in riabilitazione. Stavo camminando sul filo del rasoio”. Il vincitore del Tour de France nel 2012 ha raccontato: “Ho dovuto smettere. Mi sento fortunato a essere qui. Sono stato vittima delle mie scelte per tanti anni. Mi odiavo già, ma la cosa stava aumentando. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it