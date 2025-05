La lunga attesa di Giulia Rizzi si tinge di successi e sfide. "Non sono solo una medaglia, sono tante cose", afferma, rivelando un percorso ricco di emozioni. Anche l'oro di Parigi, ottenuto nella prova a squadre di spada, porta il segno di un viaggio che va oltre il podio. Le Olimpiadi rappresentano un capitolo unico del suo straordinario cammino.

"Non sono solo una medaglia, sono tante cose", del resto anche l'oro più importante, in termini di prestigio, quello storico di Parigi nella prova a squadre di spada, Giulia Rizzi l'ha fatto cadere: "La medaglia è ammaccata (ride, ndr)". Le Olimpiadi rimangono un capitolo unico del suo percorso. Una strada spesso irregolare complessa come le cime delle Alpi carniche del suo Friuli, terra a cui è legatissima, soprattutto dopo aver vissuto sei anni a Parigi. "Sono una persona semplice, spesso anche solitaria, faccio tante passeggiate nelle mie zone". Nel mentre studia pure per diventare assistente veterinaria: "Sto andando a rilento, prima avevo accantonato lo studio. Ora dico a tutti di farlo, la scherma è un periodo, è solo sport: è un peccato non poter essere altro". Solo negli utimi due anni ha iniziato a raccogliere risultati individuali nel circuito che conta, risultati che sapeva di poter ottenere, ma che non arrivavano perché mancava un pezzo del puzzle.