La Lega propone il "Contratto giovani", un'iniziativa che prevede una flat tax al 5% per i neoassunti. Roma, 14 maggio 2025 – Sostenuta da Matteo Salvini, questa legge semplice ma incisiva mira a trasformare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, offrendo un'opportunità significativa per le nuove generazioni. Scopriamo insieme i dettagli di questa proposta innovativa.

Roma, 14 maggio 2025 – Si chiama “Contratto giovani“ e l’ha messo in campo la Lega con il viatico del suo leader, Matteo Salvini. E’ una proposta di legge di due soli articoli, ma destinata, se venisse approvata, a rivoluzionare l’ingresso sul mercato del lavoro dei giovani. Vale la pena, dunque, vedere, misura per misura, che cosa prevede. Flat tax del 5 per cento. In primo piano c’è la Flat tax del 5 per cento per i neoassunti. Per i giovani che non abbiano compiuto i trent’anni di età, assunti a tempo indeterminato o il cui contratto di lavoro subordinato sia stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato, fino a un reddito non superiore a 40.000 euro si riduce al 5% l’aliquota dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali. La disposizione si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuta l’assunzione e nei quattro periodi d'imposta successivi. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Lega lancia il Contratto giovani: flat tax al 5 per cento per i neoassunti

