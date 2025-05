La lavatrice non elimina i batteri pericolosi? Ecco come evitarlo

La lavatrice, pur utile per la pulizia, non è sempre efficace nell'eliminare batteri pericolosi. Secondo Barbara Fiorillo su Today.it, nel 2050 le infezioni multiresistenti potrebbero causare 10 milioni di morti, superando i decessi per cancro. Questa pandemia silente dell'antibiotico-resistenza è particolarmente allarmante in Italia, dove è fondamentale adottare misure preventive per proteggere la salute pubblica.

Nel 2050, secondo quanto riportato da Barbara Fiorillo su Today.it, le infezioni multiresistenti ai farmaci potrebbero causare 10 milioni di decessi, superando il numero di morti per cancro. Una pandemia silente, quella dell'antibiotico-resistenza, che preoccupa in particolar modo l'Italia dove.

