la juve si tinge nuovamente di rosa

Ci sono due cose che colpiscono subito guardando la maglia Home della Juventus per la stagione 202526 appena svelata da adidas: le strisce bianconere reinterpretate con un nuovo design che rimanda all'estetica vista nella moda, e - soprattutto - i dettagli rosa presenti sul logo adidas, sullo stemma e sulle tre strisce che corrono lungo le spalle, un omaggio alla storia del club. Il rosa infatti è stato il primo colore della Juve, dal 1899 al 1903, ma questa volta i dettagli sono bold (non solo cuciture) e ci viene da pensare che anche gli sponsor Jeep e Visit Detroit sul fronte maglia verranno inseriti in rosa.