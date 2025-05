La Juve i media gli attacchi | I giocatori vogliono una società che li tuteli | Tribuna Juve – VIDEO con Massimo Zampini e Paolo Rossi

Nella nuova puntata di "Tribuna Juve" su Juventusnews24, Massimo Zampini e Paolo Rossi affrontano il delicato tema degli attacchi mediatici alla Juve. I giocatori, sempre più esposti, esprimono la necessità di avere una società che li tuteli adeguatamente. Scopri di più nel video esclusivo!

La Juve, i media, gli attacchi, Massimo Zampini e Paolo Rossi: «I giocatori vogliono una società che li tuteli» Tribuna Juve – VIDEO. Nuova puntata di Tribuna Juve nel canale Youtube di . Il nostro Paolo Rossi ha intrattenuto una bella e lunga chiacchierata con Massimo Zampini, con un grande tema al centro della discussione. Dopo i recenti episodi arbitrali, è giusto che la Juve mantenga il solito basso profilo o sarebbe più utile alzare la voce e farsi sentire di più? Diteci cosa ne pensate nei commenti. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - La Juve, i media, gli attacchi: «I giocatori vogliono una società che li tuteli» | Tribuna Juve – VIDEO con Massimo Zampini e Paolo Rossi

Stagione maledetta per gli infortuni: media di 4,5 giocatori assenti a partita, saltate 233 partite

Secondo tuttojuve.com: La Juventus si prepara alla sfida contro l’Udinese in piena emergenza, aggravata dalla squalifica di Pierre Kalulu e da una lunga lista di indisponibili per infortunio. La stagione ...

Calciomercato Juve: casting in attacco verso l’estate. 6 nomi per il dopo Vlahovic, cosa succede e il punto caso per caso – VIDEO

Segnala juventusnews24.com: Calciomercato Juve: via al casting in attacco per l’estate. 6 nomi per il dopo Vlahovic, cosa succede e il punto giocatore per giocatore – VIDEO Nella nuova puntata di ‘Più Chiara di così’, la nostra ...

Juventus, Giuntoli rivela: "Non sono interessato a Osimhen"

Lo riporta informazione.it: Niente Osimhen per la Juve, o almeno queste sono le parole di Giuntoli: le ultime novità sul mercato bianconero “Non sono interessato a Osimhen. Le voci che si leggono sui media italiani sono solo per ...

La Juve trionfa al campionato eFootball.Pro IQONIQ

ETTORITO97, IL DISTRUTTORE44 e LoScandalo sono stati incoronati campioni della stagione 2020/21 dopo aver battuto in finale l’AS Monaco Konami Digital Entertainment B.