La guerra del convento e le suore in fuga | “Si sono intestati 200mila euro e noi scappate senza soldi”

La guerra del convento di San Giacomo di Veglia ha costretto undici suore a fuggire in una notte da incubo, denunciano un "accanimento" da parte della commissione. Le suore, prive di mezzi e risorse, raccontano di aver lasciato tutto alle spalle, con la triste consapevolezza di non essere più al sicuro nel luogo che chiamavano casa.

"Siamo dovute fuggire come dei carcerati dalla prigione, di notte" hanno raccontato due delle undici suore scappate dal convento di San Giacomo di Veglia, a Vittorio Veneto, dopo la cacciata della precedente badessa e quello che definiscono un "accanimento" contro di loro da parte della commissione vaticana incaricata. 🔗Leggi su Fanpage.it

