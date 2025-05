La grande Festa del Crocifisso Una devozione secolare A Grignano la storia è comunità

La grande festa del Crocifisso a Grignano rappresenta una devozione secolare che unisce fede, tradizione e identità. Ogni cinque anni, la comunità si riunisce per celebrare questo evento che ha radici profonde nella storia locale. Presso l'antica chiesa del paese, un misterioso scultore ha scolpito un Crocifisso ligneo che, da oltre cinquecento anni, veglia su Grignano.

La fede, la tradizione, l’identità. A Grignano entra nel vivo la festa del Santissimo Crocifisso, che ogni cinque anni rinsalda la comunità e ricorda la sua storia. Da oltre cinque secoli, nella piccola e antica chiesa del paese, si trova un Crocifisso ligneo realizzato da un ignoto scultore, verso il quale la popolazione ha sempre mostrato profonda venerazione: l’ultimo dei tantissimi ex voto che circondano l’immagine sacra è arrivato appena un mese fa. Nei secoli il Crocifisso ha concesso tante grazie ai grignanesi, che ancora oggi chiedono al parroco don Alessio Santini di "scoprirlo" per sostare in preghiera nei momenti in cui c’è bisogno di affidarsi alla sua protezione. Nel 1895, anno in cui un forte terremoto colpì la zona di Firenze, ma risparmiò Grignano, si stabilì che ogni cinque anni la parrocchia avrebbe organizzato delle celebrazioni speciali in onore del Crocifisso e così, nei 130 anni successivi la tradizione è sempre stata rispettata, anche durante il covid (la messa solenne nel 2020 fu trasmessa in diretta televisiva su Tv Prato). 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La grande Festa del Crocifisso . Una devozione secolare. A Grignano la storia è comunità

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La grande Festa del Crocifisso . Una devozione secolare. A Grignano la storia è comunità

Lo riporta lanazione.it: Culto documentato dal 1480. Fino a domenica le celebrazioni: si ripetono ogni 5 anni dal 1865. Domani messa con Nerbini e indulgenza plenaria. Finale con la processione e i fuochi d’artificio .

Papa Leone XIV e la Madonna di Pompei, monsignor Caputo: «Siamo in festa»

Come scrive msn.com: Il nuovo papa Leone XIV cita con grande devozione la Madonna di Pompei. Con grande gioia per l'Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo. «Pompei è in festa ...

Oggi domenica 27 aprile è la festa della Divina Misericordia: la devozione per la salvezza dell’umanità

Lo riporta lalucedimaria.it: La festa della Divina Misericordia, istituita da san Giovanni Paolo II, risponde alla richiesta di Gesù fatta a santa Faustina Kowalska.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Festa 18 anni a Roma : ecco tutto quello che ti serve

Organizzare un compleanno permette di sbizzarrirci molto e di scatenare la nostra creatività. Le persone più esuberanti scelgono di organizzare una festa di compleanno in grande stile, magari a tema e con tanti invitati; c’è poi invece chi preferisce una festa più modesta tra pochi intimi.