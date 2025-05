La Gollum Climbing Academy parteciperà ai Campionati giovanili italiani di arrampicata sportiva

La Gollum Climbing Academy, guidata dall’aquilano Roberto Cantalini, parteciperà ai Campionati giovanili italiani di arrampicata sportiva ad Arco, in Trentino. La squadra abruzzese, formata da talentuosi atleti, si prepara a dare del filo da torcere in questa prestigiosa competizione, rappresentando con fierezza il proprio territorio.

Ci sarà anche la Gollum Climbing Academy dell'aquilano Roberto Cantalini ai Campionati giovanili italiani di arrampicata sportiva in programma ad Arco, in Trentino. Nella prestigiosa competizione, sarà in gara la selezione dell'Abruzzo, composta in larga parte da atleti provenienti proprio.

