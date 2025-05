La giunta militare del Mali scioglie i partiti e le associazioni politiche

La giunta militare del Mali ha decretato il 13 maggio lo scioglimento di tutti i partiti e le associazioni politiche, annunciando la decisione attraverso un comunicato televisivo. Questa misura, attesa da tempo, segna un ulteriore passo verso un regime autoritario nel paese, suscitando preoccupazioni per la democrazia e i diritti civili.

