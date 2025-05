La giungla di via Minutilla | Qui sembra di stare in Amazzonia

In un angolo di Roma, precisamente in via Salvatore Minutilla, una giungla inaspettata prende vita. La vegetazione lussureggiante, fitta e incontrollata, trasforma il marciapiede in un'avventura di trekking urbano. Qui, tra rovi e sterpaglie, il caos naturale regna sovrano, sfidando pedoni e portando un tocco di Amazzonia nella vita quotidiana della città.

Siamo in via Salvatore Minutilla, non nel cuore inesplorato dell'Amazzonia! Qui, un marciapiede è stato letteralmente divorato da una vegetazione che farebbe invidia a King Kong. Cari pedoni, dimenticate di camminare in sicurezza: qui si fa trekking urbano tra rovi e sterpaglie che paiono. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La giungla di via Minutilla: "Qui sembra di stare in Amazzonia"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La giungla di via Minutilla: "Qui sembra di stare in Amazzonia"

Riporta palermotoday.it: Siamo in via Salvatore Minutilla, non nel cuore inesplorato dell'Amazzonia! Qui, un marciapiede è stato letteralmente divorato da una vegetazione che farebbe invidia a King Kong. Cari pedoni, dimentic ...