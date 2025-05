La giovane influencer uccisa in diretta TikTok | le immagini che hanno scioccato il Paese

La tragica morte di una giovane influencer, uccisa in diretta su TikTok, ha sconvolto il paese. Nel video, il momento fatale si consuma con un colpo di scena: una voce chiamante seguita da spari inaspettati. Le immagini, già virali, hanno acceso un acceso dibattito sulla sicurezza e i pericoli dei social media.

Nel breve video, visionato da migliaia di utenti, si sente una voce fuori campo – probabilmente della persona venuta a trovarla – chiamare: «Ehi, Vale?». Valeria risponde “Sì”, poi gli spari. In quel drammatico istante, l’inquadratura si sposta e si intravede un uomo che raccoglie il telefono della vittima, interrompendo la diretta: gli investigatori sospettano possa trattarsi del killer. Ha chiuso la diretta con un misto di stupore e timore: «Stanno arrivando», sono state le ultime parole di Valeria Marquez, 23 anni, prima di essere raggiunta dai colpi di pistola che le hanno tolto la vita mentre trasmetteva in streaming su TikTok dal salone di bellezza dove lavorava. La giovane, seguita da quasi 200mila follower tra TikTok e Instagram, è stata assassinata martedì pomeriggio a Zapopan, scatenando subito le indagini per femminicidio da parte della procura locale. 🔗Leggi su Thesocialpost.it