La giornalista Alessandra Ziniti a Borgomanero con il suo nuovo libro

La giornalista Alessandra Ziniti arriva a Borgomanero per presentare il suo nuovo libro, "Libera - Storia di Anna". Questo potente racconto di una storia vera esplora temi di coraggio, resistenza e libertà, offrendo una testimonianza toccante di come Anna abbia sfidato la subcultura mafiosa, lottando per una vita migliore e per un futuro senza oppressioni.

La giornalista Alessandra Ziniti presenta il suo ultimo libro a Borgomanero, "Libera - Storia di Anna": il racconto di una storia vera fatta di coraggio, resistenza e libertà; la testimonianza di uno strappo dentro il tessuto oppressivo della subcultura mafiosa. Quella di Anna è una delle storie. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - La giornalista Alessandra Ziniti a Borgomanero con il suo nuovo libro

Su questo argomento da altre fonti

A Borgomanero la presentazione di “Libera – storia di Anna”, una testimonianza contro la cultura mafiosa

Segnala lavocedinovara.com: L’incontro alla Torretta Emanuela Loi, bene confiscato alla mafia e oggi assegnato al Centro AntiViolenza ...

Storie di mafia, coraggio e libertà. Alessandra Ziniti ospite alla rocca

Da msn.com: Stasera alle 21 alla rocca Estense di San Martino in Rio la giornalista Alessandra Ziniti (foto) presenta il libro ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Antonello De Pierro, parla il poliziotto giornalista aggredito dal boss Spada e sanzionato incredibilmente dalla Polizia

Il presidente dell'Italia dei Diritti ha deciso di rompere il silenzio sull'assurda vicenda, che vide il suo dirigente credere alla versione del clan.