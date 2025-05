La gestione dello stadio Colavolpe torna al Comune Presto la riqualificazione | tutti i lavori

Il Comune di Terracina riprende la gestione dello stadio Colavolpe e dell'impianto San Martino B, dopo la revoca della delibera commissariale del 15 maggio 2023. Con questa decisione, si avvia un processo di riqualificazione, che promette di riportare vitalità e funzionalità agli impianti sportivi della città.

