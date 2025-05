La Germania rinnega il Patto di stabilità Tornano le pressioni sull’Italia per il Mes

La Germania, rinnegando il proprio impegno per il patto di stabilità, intensifica le pressioni sull'Italia per l'accesso al Meccanismo Europeo di Stabilità (MES). Berlino riconosce la propria intenzione di violare le regole imposte a Bruxelles, mentre emergono proposte di utilizzo del fondo salva Stati per finanziare un riarmo. Continua a leggere...

🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Germania rinnega il Patto di stabilità. Tornano le pressioni sull'Italia per il Mes

