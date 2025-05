La geopolitica del 21 settembre | chi sta con chi ecco la bussola e le trame dei cespugli

Il 21 settembre si avvicina e la geopolitica delle elezioni regionali sta prendendo forma ad Ancona. Le alleanze si delineano tra colpi di scena e sfide, con due coalizioni pronte a contendersi la preferenza degli elettori. Scopriamo insieme le dinamiche e le trame che stanno emergendo in questo cruciale scenario politico.

ANCONA La geopolitica delle prossime elezioni regionali si va delineando. Tra mille difficoltà e non senza colpi di scena si stanno formando le due coalizioni che traineranno i candidati al.

Cosa riportano altre fonti

